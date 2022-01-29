Faciadan dönülen anlar kamerada... Fren yerine gaza bastı, duvarı yıkıp binaya çarptı

Kağıthane’de dik yokuştan inen sürücünün kontrolünden çıkarak hızlanan otomobil, duvarı yıkıp binaya çarpıktan sonra askıda kaldı. Faciadan dönülen anlar kameralara yansırken, sürücü yara almadığı olayda mahalleli panik yaşadı.

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Kaza, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası otomobilin sürücüsü, dik bir yokuştan inmek istedi. Sürücü sokaktan inmeye başladığı esnada araç bir anda kontrolden çıktı. Yokuşta hızlanan araç sokağın başındaki duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi.Kaza esnasında sokakta ve evde kimsenin olmaması sonucu faciadan dönülürken, hava yastıkları patlayan araç ise askıda kaldı. Kazanın ardından sürücü panikle araçtan çıkarak sokağın başına koştu. Sesleri duyan vatandaşlar da olay yerine gelerek sürücüyle konuştu. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi ancak sürücünün isteği üzerine araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak götürüldü.