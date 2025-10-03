Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan duma dan 14 işçi zehirlendi. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi gibi şikayetlerle kennteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN