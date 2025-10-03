03 Ekim 2025, Cuma

Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi
Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi

Fabrikada çalışan 14 işçi dumandan zehirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 00:49
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan duma dan 14 işçi zehirlendi. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi gibi şikayetlerle kennteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.
