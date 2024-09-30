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Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler

Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 10:08
Güncelleme:30.09.2024 10:08
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyorlar. Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler hem üretiyorlar, hem kazanıyorlar, hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.
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