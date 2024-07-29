29 Temmuz 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Eyyam-ı bahur geri dönüyor! İstanbul kavrulacak! Termometreler 40 dereceyi gösterecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilimizde sıcaklıkların yükseleceği görüldü. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı kaydedilirken, Prof. Dr. Hüseyin Toros da "Özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılar, çocuklar bu havadan daha çok etkileniyor." uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...