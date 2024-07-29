Eyyam-ı bahur geri dönüyor! İstanbul kavrulacak! Termometreler 40 dereceyi gösterecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilimizde sıcaklıkların yükseleceği görüldü. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı kaydedilirken, Prof. Dr. Hüseyin Toros da "Özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılar, çocuklar bu havadan daha çok etkileniyor." uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...