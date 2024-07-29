29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Eyyam-ı bahur geri dönüyor! İstanbul kavrulacak! Termometreler 40 dereceyi gösterecek...

Eyyam-ı bahur geri dönüyor! İstanbul kavrulacak! Termometreler 40 dereceyi gösterecek...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2024 15:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilimizde sıcaklıkların yükseleceği görüldü. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı kaydedilirken, Prof. Dr. Hüseyin Toros da "Özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılar, çocuklar bu havadan daha çok etkileniyor." uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Amasya’nın renkli dünyası: Yalıboyu Evleri
Amasya’nın renkli dünyası: Yalıboyu Evleri
Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde
Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde
Sultangazi’de döküm sahasında faciadan dönüldü
Sultangazi’de döküm sahasında faciadan dönüldü
Bu nasıl görev?
Bu nasıl görev?
Eyyam-ı bahur geri dönüyor
Eyyam-ı bahur geri dönüyor
İşe giderken köpekler saldırdı! O anlar kamerada
İşe giderken köpekler saldırdı! O anlar kamerada
Döküm sahasında facia ucuz atlatıldı
Döküm sahasında facia ucuz atlatıldı
Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Esenler’de kahvehaneye silahlı saldırı
Esenler’de kahvehaneye silahlı saldırı
Eve giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti
Eve giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti
Bayrampaşa halindeki kavgada kan döküldü
Bayrampaşa halindeki kavgada kan döküldü
Bozok Yaylası’nda bal hasadı başladı
Bozok Yaylası’nda bal hasadı başladı
Daha Fazla Video Göster