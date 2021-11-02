EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

Son dakika EYT haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışmalara başlandı. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimler? Vatandaşlar "Ben EYT'li miyim?", "EYT yasası çıkarsa beni etkiler mi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili örnekler üzerinden detayları aktardı.İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik hesabı...

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