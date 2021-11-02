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EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimler? EYT nedir? Kimleri ilgilendiriyor?Vatandaşlar "Ben EYT'li miyim?", "EYT yasası çıkarsa beni etkiler mi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili örnekler üzerinden detayları aktardı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik hesabı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışmalara başlandı.

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimler? Vatandaşlar "Ben EYT'li miyim?", "EYT yasası çıkarsa beni etkiler mi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili örnekler üzerinden detayları aktardı.İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik hesabı...

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

- Burada örnekler verdim. Çok soru geliyor. Bu konu gündeme geldiği zaman insanlar "Ben EYT'li miyim? Yasa çıkarsa beni etkiler mi?" Sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

Tabii yasanın nasıl olacağı hangi formül üzerine olacağını şu anda bilmiyoruz. Çalışma yapılacak ve çıkacak sonuca da biz o zaman yorum yapacağız ama bizim anlattığımız bazı formüller var.

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

EYT NEDİR? KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar denilen arkadaşların durumu şu primini tamamlamış yılını tamamlamış yaşı bekliyor. Ona denilecek ki yaş şartı olmadan emekli ol denilmesi isteniyor. 99'dan önce sigortalı olmuş ve ona bu şart söylenmiş. Şimdi bu yılını ve primini tamamlayanlar açısından birkaç örnek.

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR

ÖRNEK 1:
- AHMET BEY: SİGORTA TARİHİ 15 HAZİRAN 1991
- 1972 DOĞUMLU 7500 GÜNÜ VAR
- EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 53 YAŞ VE 5600 GÜN
- EYT PRİME BAKARSA HEMEN EMEKLİ OLUR

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

ÖRNEK 2:
- AYŞE HANIM: SİGORTA TARİHİ 20 MAYIS 1997
- 1975 DOĞUMLU 5000 GÜNÜ VAR
- EMEKLİLİK ŞARTI: 20 YIL 53 YAŞ VE 5900 GÜN
- EYT DÜZENLEMESİ PRİMİ KAPSARSA 900 GÜN TAMAMLAYIP EMEKLİ OLUR

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

ÖRNEK 3:
- MEHMET BEY: 20.08.1997 İŞE GİRİŞLİ
- 1978 DOĞUMLU 6200 GÜNÜ VAR
- EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 57 YAŞ VE 5900 GÜN
- YIL ŞARTI 20.08.2022'DE DOLACAĞINDAN EYT'Lİ OLARAK O TARİHTE EMEKLİ OLUR

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

Erdem, "Bunlar formüller üzerinde verdiğimiz örnekler biz farazi konuşuyoruz çalışmalar devam ediyor. Bana çok soru sorulduğu için birkaç örnekle kafalarda netleştirmek istedim." ifadelerini kullandı.

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

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EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK
3600 GÜNÜ OLAN KADIN 50
ERKEK 55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

2-) SİGORTAYA BAKILMASI
YAŞA DEĞİL SADECE SİGORTA PRİMİNE BAKILARAK KARAR VERİLMESİ

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

3-) KADEMELİ EMEKLİLİK
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI GELENE KADAR HER YIL YÜZDE 2 KESİNTİLİ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

4-) PRİM TAMAMLAMA
EYT'LİLERE DE PRİM TAMAMLAMA UYGULAMASININ GELMESİ

EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

5-) FİNLANDİYA MODELİ
EMEKLİLİĞE KADAR MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK
EMEKLİLİK ŞARTLARI TAMAMLANDIĞINDA HER ŞEY NORMALE DÖNECEK

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