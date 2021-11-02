EYT’liye emeklilik hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme | Ne zaman emekli olurum? İşte örnek hesaplamalar

- Burada örnekler verdim. Çok soru geliyor. Bu konu gündeme geldiği zaman insanlar "Ben EYT'li miyim? Yasa çıkarsa beni etkiler mi?" Sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

Tabii yasanın nasıl olacağı hangi formül üzerine olacağını şu anda bilmiyoruz. Çalışma yapılacak ve çıkacak sonuca da biz o zaman yorum yapacağız ama bizim anlattığımız bazı formüller var.