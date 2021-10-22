Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Bursa'da 19 yıl önce doğan çocuğunu bakamadığı için evlatlık veren anne, çocuğunun fotoğrafını 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü. Gözü yaşlı anne, seneler sonra evladına kavuşmak için yardım bekliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Şu anda 59 yaşında olan Gülşen Güçlü'nün 19 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuğu bakamadığı için bir televizyon programına çıkarak evlatlık vermek istedi. Yeni doğan çocuğunu 19 yıl önce isteyen bir aileye evlatlık olarak verdi. Aradan geçen uzun yılların ardından annelik duyguları ağır basarak çocuğunu tekrar görmek için araştırmaya başladı. Konyalı bir ailenin evlatlık edindiği çocuğunun Avusturya'da yaşadığını öğrendi. Çocuğunu bulmak için bir televizyon programına başvuran Gülşen Güçlü, evladına kavuşmak istediğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucu çocuğunun resmine ulaşılıp anneye gösterildi. Çocuğunun fotoğrafını gören yaşlı kadının tek arzusu, ölmeden önce çocuğunu bir kez görüp ona sarılmak. Gülşen Güçlü, her gün çocuğunun fotoğrafına bakıp gözyaşı döküyor.