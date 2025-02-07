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Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!

Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 01:02
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!
Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!
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