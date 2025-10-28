28 Ekim 2025, Salı

Evini su basan vatandaş isyan etti: Benim oyum nereye gidiyor

Evini su basan vatandaş isyan etti: "Benim oyum nereye gidiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 17:39
Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde mazgallardan taşan sular bir evin içine doldu. Evin odaları ve mutfağı kısa sürede suyla kaplanırken, mahalle sakini Hayriye Teker, yaşadığı duruma tepki gösterdi. Teker, hiçbir yetkilinin gelmediğini, evinin sular altında kaldığını belirterek, "Ben evimde rahat oturamayacak mıyım, benim vergilerim nereye gidiyor. Benim vatandaşlığım nerede kaldı, benim oyum nereye gidiyor. Ben kimden yardım istiyorum. Lütfen şu Tekirdağ'ın halini görün. Kimseden yardım istemiyorum, şu mağduriyetimi giderin" ifadelerini kullandı.
