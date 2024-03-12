Evinde ölen kadının cesedini poşete sarıp 10 gün sakladı

Bağcılar'da Songül Kurt (48) isimli kadın, iddiaya göre birlikte uyuşturucu aldığı Ensar Avuç'un evinde düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı korkan Avuç, kadının cesedini bir poşete sararak 10 gün boyunca evde sakladı.