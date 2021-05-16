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Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

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Giriş: 16.05.2021 08:35
Güncelleme:16.05.2021 08:40
Ağrı'da bir evin bahçesine giren yılan, paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakalanan yılanı, şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Edinilen bilgilere göre merkez Fırat Mahallesi'nde bir vatandaşa ait evin bahçesine yılan girdi. Kendi imkanları ile yılanı girdiği molozların arasından çıkaramayan vatandaş Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yılanı saklandığı molozların arasından çıkararak cam kavanoza koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.

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