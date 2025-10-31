31 Ekim 2025, Cuma
Ev eşyası taşır gibi uyuşturucu taşıdılar: Binlerce hap ele geçirildi
Çorum’un Laçin ilçesinde ev eşyası taşımak için kullanılan bir nakliye aracında yapılan aramada, piyasa değeri yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 304 kutu içerisinde toplam 187 bin 217 adet sentetik ecza hap bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.