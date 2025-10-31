31 Ekim 2025, Cuma

Ev eşyası taşır gibi uyuşturucu taşıdılar: Binlerce hap ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 18:54
Çorum’un Laçin ilçesinde ev eşyası taşımak için kullanılan bir nakliye aracında yapılan aramada, piyasa değeri yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 304 kutu içerisinde toplam 187 bin 217 adet sentetik ecza hap bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
