Esra Erol 18 Şubat Salı tek parça izle |Video

ATV ekranlarının Türkiye gündemini belirleyen programı Esra Erol'da 18 Şubat canlı yayınıyla dikkat çekti. Bebeğinin annesi tarafından alı konulduğunu söyledi. Esra Erol İmdat ve annesini 18 Şubat canlı yayınında karşı karşıya getiriyor. Esra Erol'da 18 Şubat canlı yayını konuklarıyla gündeme oturdu.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Şubat 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda;

Esra Erol'un programına katılan İmdat, annesinin 2 yaşındaki çocuğunu kendisine ve eşine göstermediğini söyledi. İmdat'ın annesi ise "50 bin TL'mi verirlerse çocuğu veririm" dedi.

Esma 2 çocuğu bırakıp Muhammet Ali'ye gitti. Sebebini ise, "Çocukları alsaydım kocam peşimi bırakmazdı" dedi. Muhammet Ali Esra Erol'da 18 Şubat canlı yayınında olacak...

27 yaşındaki Mehtap Yıldırım yüzde 79 engelli ve bir süredir kendisinden haber alınamıyor. 7 Şubat'ta kaybolan Mehtap Yıldırım'ın annesi 2 kişiden şüpheleniyor.

"Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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