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Eskişehir'deki maskeli saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Kiliseye saldıracakmış | Her şey tek tek anlattı

Eskişehir'deki maskeli saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Kiliseye saldıracakmış | Her şey tek tek anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 09:32
Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek dehşet saçan 18 yaşındaki Arda K.'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Arda K. saldırıyı bir oyunda tanıştığı ve kendisini Doğu Avrupalı olarak tanıtan bir kişiyle Telegram üzerinden planladığını soğukkanlılıkla adım adım anlattı.
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