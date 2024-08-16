16 Ağustos 2024, Cuma
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Eskişehir'deki maskeli saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Kiliseye saldıracakmış | Her şey tek tek anlattı
Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek dehşet saçan 18 yaşındaki Arda K.'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Arda K. saldırıyı bir oyunda tanıştığı ve kendisini Doğu Avrupalı olarak tanıtan bir kişiyle Telegram üzerinden planladığını soğukkanlılıkla adım adım anlattı.