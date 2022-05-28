Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Aydın'da boşandığı eşi İlke Kuleli'nin çalıştığı markette baltayla saldırıp, 5 parmağını koparan İsmail Demirci için 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirci'nin eşini olaydan iki ay önce de "2 çocuğumun son nefesleri elimde son bulsun. Kararını ver. Habil ile Kabil olmayalım. İkimizi yok edeceğim" yazılı mesaj attığı gerekçesiyle 'tehdit' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı da iddianamede yer aldı. İşte kan donduran olayın tüm gelişmeleri...