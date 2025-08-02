02 Ağustos 2025, Cumartesi
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Eşini öldürüp bekçiyi yaraladı çadırda yakalandı: Ali Eren Somun Trabzon’a getirildi
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu evinde silahla vurarak öldüren, mahalle bekçisini de yaralayıp motosikletle kaçan Ali Eren Somun, Sinop’ta çadır kurarken yakalandı. Saçını ve sakalını kazıtarak tanınmamaya çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Trabzon’a getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.