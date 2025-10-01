Eşini öldürmek için pusu kurmuştu: Korkunç detaylar ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy’de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan 3 çocuk annesi Suzan Elik’in kardeşi Nalin Özaras, ablasının yıllarca şiddete maruz kaldığını ve olayın planlı bir saldırı olduğunu söyledi.

