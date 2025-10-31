Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı

Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur Gökmen arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R. Gökmen, 4 çocuk annesi eşi Binnur Gökmen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur Gökmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı.

