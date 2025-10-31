31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 14:10
Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur Gökmen arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R. Gökmen, 4 çocuk annesi eşi Binnur Gökmen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur Gökmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
176 çocuk eğitime kazandırıldı
176 çocuk eğitime kazandırıldı
Bakanlığa selam gönderdi 279 bin lira ceza yedi!
Bakanlığa selam gönderdi 279 bin lira ceza yedi!
Seyir halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Seyir halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
Batman’da silah kaçakçılığı: 1 tutuklama
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Ormanda yiyecek arayan karacalar fotokapanda
Ormanda yiyecek arayan karacalar fotokapanda
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi
Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Arnavutköy’de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
A Haber patlamanın yaşandığı evde
A Haber patlamanın yaşandığı evde
Daha Fazla Video Göster