25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Eşini bıçakladı çocuklarını balkondan attı! Aksaray’da dehşete düşüren olay
İstanbul Aksaray’da bir kişi önce eşini bıçakladı sonra 2 çocuğunu balkondan atarak öldürdü. Ardından kendisi de balkondan atlayarak intihara teşebbüs etti.