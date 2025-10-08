Eşine ‘tombik’ dedi kusurlu sayıldı! Mahkeme "duygusal şiddet" dedi

Herkesin eşine ya da sevgilisine hitap etme şekli farklı. Kimi doğrudan adını söylüyor, kimi ise farklı tanımlamalar kullanıyor. Uşak'ta yaşayan bir koca da, böyle bir yol seçti. Karısını telefonuna "tombik" diye kaydetti. Boşandı bu çift ve o tombik tanımı dava sürecine de etki etti. Hakim tombik hitabını duygusal şiddet saydı. O koca eşine tazminat ödemeye mahkum oldu.

