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Esenyurt’ta sağanak rögarları patlattı! Yollar caddeler göle döndü

İHA
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Giriş: 10.08.2022 08:57
İstanbul'da iki gün boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağış, gece saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Esenyurt-Beylikdüzü etrafında etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına yol açtı. Caddeler ve yolların sular altında kaldığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.
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