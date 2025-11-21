21 Kasım 2025, Cuma

Esendere'de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu
Esendere’de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu

Giriş: 21.11.2025 16:22
İran'a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan duruma tepki gösteren tır sürücüleri, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dediler.
