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15.02.2020

Esenboğa'da sahte kadın yolcu operasyonu | Video

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kız arkadaşının belgeleriyle yurt dışına çıkmak için kadın kılığına giren Somali uyruklu şüpheli, Esenboğa Havalimanı'nda kulaklığına bulaşan fondöten izi sayesinde yakalandı. Şüphelinin, makyajını temizlemesi ve başörtüsünü çıkartmasının ardından erkek olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin 2019'un eylül ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giren İbrahim M. olduğu tespit edildi.

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