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Erzurum'da korku dolu anlar! Bıçakla araçlara saldırdı, polise tüfekle ateş açtı

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 13:36
Erzurum'da bıçakla araçlara zarar veren şüpheli 'dur' ihtarına uymadı ve polise tüfekle ateş etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu polise ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
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