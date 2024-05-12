12 Mayıs 2024, Pazar
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Erzurum'da korku dolu anlar! Bıçakla araçlara saldırdı, polise tüfekle ateş açtı
Erzurum'da bıçakla araçlara zarar veren şüpheli 'dur' ihtarına uymadı ve polise tüfekle ateş etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu polise ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.