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Balıkesir’i sel Bursa ve İzmir’i dolu vurdu! İşte o görüntüler

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 23.05.2024 15:16
Balıkesir Edremit ilçesinde şiddetli yağışın ardından ilçede ev ile iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Vatandaşlar dükkanlara sığınarak sağanaktan kaçtı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ise şiddetli yağış yerine doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi. İzmir’in Gaziemir ilçesinde yağmurla birlikte dolu yağdı. Dolu 15 dakika etkili oldu.
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