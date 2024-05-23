23 Mayıs 2024, Perşembe
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Balıkesir’i sel Bursa ve İzmir’i dolu vurdu! İşte o görüntüler
Balıkesir Edremit ilçesinde şiddetli yağışın ardından ilçede ev ile iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Vatandaşlar dükkanlara sığınarak sağanaktan kaçtı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ise şiddetli yağış yerine doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi. İzmir’in Gaziemir ilçesinde yağmurla birlikte dolu yağdı. Dolu 15 dakika etkili oldu.