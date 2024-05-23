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Ümraniye'de korkunç olay! Kapı açılmayınca gerçek ortaya çıktı | Miras katliamı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 15:43
Ümraniye Atatürk Mahallesinde yaşlı anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu. Olay, anne ve oğlundan haber alınamaması üzerine polis ve itfaiyenin kapıyı kırarak içeri girmesi ile ortaya çıktı. Kan donduran olayda yeni detaylar geldi.
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