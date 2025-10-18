18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği
Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği

Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 00:46
Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Aşağı Mumcu Camii’nde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Cami kullanılamaz hale gelmezken, içeride maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği
Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği
Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği
Bursa’da 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Bursa’da 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Ankara’da ’dur’ ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı
Ankara’da 'dur' ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı
Polatlı’da minibüs ile otomobil çarpıştı!
Polatlı’da minibüs ile otomobil çarpıştı!
Bodrum’da kontrolsüz kavşakta kaza!
Bodrum’da kontrolsüz kavşakta kaza!
Öğrenciler yemeklerini sokakta yiyor!
Öğrenciler yemeklerini sokakta yiyor!
86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Yayalara korku dolu anlar yaşattı! Paylaşımı başını yaktı
Yayalara korku dolu anlar yaşattı! Paylaşımı başını yaktı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan 5 şahıs yakalandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan 5 şahıs yakalandı
Rezerv alandaki inşaat suyla doldu!
Rezerv alandaki inşaat suyla doldu!
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı!
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı!
Bir milyon liralık bozuk et ve tavuk ele geçirildi
Bir milyon liralık bozuk et ve tavuk ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster