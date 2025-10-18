Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Aşağı Mumcu Camii’nde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Cami kullanılamaz hale gelmezken, içeride maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor.

