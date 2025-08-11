Eren Bülbül’ün acısı 8 yıldır taze! Anne Ayşe Bülbül: O benim içimde yanan ateş

11 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 11.08.2025 12:45
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olmuştu. Aradan 8 yıl geçti ama unutulmadı. Bugün de Maçka ilçesinde Eren için anma töreni düzenlendi. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, duygularını A Haber ile paylaştı.
