11 Ağustos 2025, Pazartesi
Eren Bülbül’ün acısı 8 yıldır taze! Anne Ayşe Bülbül: O benim içimde yanan ateş
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olmuştu. Aradan 8 yıl geçti ama unutulmadı. Bugün de Maçka ilçesinde Eren için anma töreni düzenlendi. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, duygularını A Haber ile paylaştı.