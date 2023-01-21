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Erdoğan kitabını imzaladı, genç kız gözyaşlarına boğuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 16:37
Bursa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kitabını imzalatan üniversiteli kız sevinç gözyaşlarına boğuldu. Bursa mitingi için şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsünün önünü kesen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kübra Yılmaz’ın isteğini kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabını imzalatan üniversite öğrencisi sevinç gözyaşlarına boğuldu. Erdoğan’ın otobüse davet ederek kitabını imzaladığı genç kız yaptığı açıklamada, “Kitabı gösterdim, imzalatmak istiyorum' dedim. Sevindi böyle devam dedi” şeklinde konuştu
Erdoğan imzaladı, gözyaşlarına boğuldu
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