Erciyes ilk kez uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yatırım, proje ve girişimleriyle 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin dünyaca tanınan, 12 ay turizm ve spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erciyes, ilk kez Uluslararası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.