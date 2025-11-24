24 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Erasmus öğrencisi Marlene Petersen de zehirlenmiş! Nedir bu alüminyum fosfit?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 10:12
Panzehiri olmayan kimyasal madde: Alümünyum fosfit... Son günlerde hayatımıza giren bu madde tarımsal ilaçlamada kullanılıyor. Sertifikası olmayan ilaçlama firmalarının; alüminyum fosfiti tahta kurusuna karşı tercih ettiği de biliniyor. Kesin değil ama Böcek ailesini öldüren zehrin de bu madde olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl Erasmus için İstanbul'a gelen ama otel odasında cansız bedeni bulunan Alman öğrenci Marlene Petersen'ın da ölüm nedeni alüminyum fosfit çıktı.
