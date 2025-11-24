Erasmus öğrencisi Marlene Petersen de zehirlenmiş! Nedir bu alüminyum fosfit?

Panzehiri olmayan kimyasal madde: Alümünyum fosfit... Son günlerde hayatımıza giren bu madde tarımsal ilaçlamada kullanılıyor. Sertifikası olmayan ilaçlama firmalarının; alüminyum fosfiti tahta kurusuna karşı tercih ettiği de biliniyor. Kesin değil ama Böcek ailesini öldüren zehrin de bu madde olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl Erasmus için İstanbul'a gelen ama otel odasında cansız bedeni bulunan Alman öğrenci Marlene Petersen'ın da ölüm nedeni alüminyum fosfit çıktı.

