11 Şubat 2023, Cumartesi
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Enkazda ayrılan eller hastanede buluştu! Oğlu için verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde anlattı
Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. O illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'nde evleri enkaza dönüşen 7 katlı binadan 14 saat sonra kurtarılan Evci ailesi, Adana Şehir Hastanesinde yeniden hayata 'merhaba' dedi. Oğlunu enkaz altında uyutmamak için verdiği mücadeleyi anlatan anne Evci, “Oğlumun sonu geldi diye düşünüyordum ama babamızın sesini de dışarda duyuyordum. Babam geldiyse beklerim dedi. Bir şeyler alacağımı söyledim hep. Uyutmamaya çalıştım” diyerek, o anları gözyaşları içinde aktardı.