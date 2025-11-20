20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 18:35
Giresun'un Keşap ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kanlı bitmiş, olayda emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun yaşamını yitirmişti. Olayda ilişkin yeni görüntüler yayınlanırken Coşkun'u darp ettiği belirtilen sürücü İlhan İhtiyaroğlu'nun olaya ilişkin ifadeleri ortaya çıktı. İhtiyarloğlu, darp iddialarını reddederek, "Tartışma çıkınca bana ilk vuran, Abdullah Coşkun oldu. Aramızda itişme yaşandı, aniden yere düştü. Nefes alması güçleşti. Rahat nefes alması için başının altına mont koydum. Karşı tarafa vurduğum iddiası doğru değildir" dediği belirtildi.
Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
A Haber Ankara’nın Karaali köyünde!
A Haber Ankara'nın Karaali köyünde!
Yaşlı adam ve 160 küçükbaş hayvanına ne oldu?
Yaşlı adam ve 160 küçükbaş hayvanına ne oldu?
Yaya geçidinde anne ve bebeğe otomobil böyle çarptı
Yaya geçidinde anne ve bebeğe otomobil böyle çarptı
Kabarcıkların sebebi belli oldu
Kabarcıkların sebebi belli oldu
215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
D-140’ta araç şarampole uçtu
D-140’ta araç şarampole uçtu
Türkiye dünyada ilk 10’a girdi
Türkiye dünyada ilk 10'a girdi
Burdur’da cami minaresinde yangın korkuttu
Burdur'da cami minaresinde yangın korkuttu
Diyarbakır’da katliam gibi kaza!
Diyarbakır'da katliam gibi kaza!
Güllü’nün ölümü! Rapor ve ses analizi bekleniyor
Güllü'nün ölümü! Rapor ve ses analizi bekleniyor
Hollanda’dan gelen 2 kız kardeş zehirlendi
Hollanda'dan gelen 2 kız kardeş zehirlendi
Daha Fazla Video Göster