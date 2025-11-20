Emekli öğretmen trafik kavgasında ölmüştü: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kanlı bitmiş, olayda emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun yaşamını yitirmişti. Olayda ilişkin yeni görüntüler yayınlanırken Coşkun'u darp ettiği belirtilen sürücü İlhan İhtiyaroğlu'nun olaya ilişkin ifadeleri ortaya çıktı. İhtiyarloğlu, darp iddialarını reddederek, "Tartışma çıkınca bana ilk vuran, Abdullah Coşkun oldu. Aramızda itişme yaşandı, aniden yere düştü. Nefes alması güçleşti. Rahat nefes alması için başının altına mont koydum. Karşı tarafa vurduğum iddiası doğru değildir" dediği belirtildi.