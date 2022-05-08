08 Mayıs 2022, Pazar
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Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti! Ağzından silahla vurdu
İstanbul Sarıyer'de iki elti arasındaki kıskançlık kavgası kanlı bitti. Ece Erdoğan, 'kıskançlık' tartışması yaşadığı eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ece Erdoğan'ın yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı.