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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 09:28
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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