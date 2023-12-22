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Elazığ’da ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada: 5 yaralı

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Giriş: 22.12.2023 12:48
Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 23 AEK 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek K.Ş. yönetimindeki 23 ES 580 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye başka bir sürücüsün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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