Ehliyetine el koyulup ceza yazılan alkollü sürücünün arkadaşı: Taksitleri ben ödeyeceğim

Bursa'da, trafik denetiminde durdurulan 1.34 promil alkollü sürücü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Arkadaşı M.S., Sezgin D.'yi, 6 ay işsiz kaldı. Ceza taksitleri benden'' diyerek teselli etti.