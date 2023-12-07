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Ehliyetine el koyulup ceza yazılan alkollü sürücünün arkadaşı: Taksitleri ben ödeyeceğim

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Giriş: 07.12.2023 16:09
Bursa'da, trafik denetiminde durdurulan 1.34 promil alkollü sürücü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Arkadaşı M.S., Sezgin D.'yi, 6 ay işsiz kaldı. Ceza taksitleri benden'' diyerek teselli etti.
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