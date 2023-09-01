Ege Denizi'ne saniyede 30 milyon mikroplastik parçacığı taşınıyor

Mikropliastikler yüzünden dünyada her yıl milyonlarca deniz canlısı yok oluyor. Ege Denizi de mikroplastik tehdidi altında. Uzmanlar, Nif Çayı ve Gediz Nehri'nden numune almaya başladı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

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