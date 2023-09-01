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Ege Denizi'ne saniyede 30 milyon mikroplastik parçacığı taşınıyor

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 13:27
Mikropliastikler yüzünden dünyada her yıl milyonlarca deniz canlısı yok oluyor. Ege Denizi de mikroplastik tehdidi altında. Uzmanlar, Nif Çayı ve Gediz Nehri'nden numune almaya başladı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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