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Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

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Giriş: 14.02.2022 11:30
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günleri atlatamadı. Bol bol dua ettiğini dile getiren Erken, son olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.

Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.

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