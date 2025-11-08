E-5’in yanında çukura terk edildi: 470 yıllık Haramidere Köprüsü içler acısı halde

08 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 08.11.2025 11:22
Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu yaptırılırken çukura terk edilen Mimar Sinan'ın eseri 470 yıllık Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü'nün bakımsız hali dikkat çekti. Asırlara meydan okuyan ancak günümüzde altında simsiyah renkte su bulunan, üstünün otlarla kaplandığı ve çevresinin de çöplüğe döndüğü tarihi köprünün içler acısı hali havadan görüntülendi.
