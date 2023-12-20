20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Duru bebek kuvözde yandı!

Duru bebek kuvözde yandı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2023 14:20
Duru bebek doğduktan günler sonra büyük bir ihmalin kurbanı oldu. Bronşit tedavisi için götürüldüğü hastanede müşaade altındaydı. Ama ailesine günlerce gösterilmedi. Anne-baba şüphelendi haliyle. Haklıydılar şüphelerinde. Bebeklerini gördükleri an büyük bir şok yaşadılar. Çünkü, 35 günlük bebeğin kolunda, hayli büyük bir yanık izi vardı. Sorduklarında bakın nasıl bir cevap ve tavırla karşılaştılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Duru bebek kuvözde yandı!
Duru bebek kuvözde yandı!
Bina rezonans testi nasıl yapılıyor?
Bina rezonans testi nasıl yapılıyor?
Son depremler İstanbul depreminin habercisi mi?
Son depremler İstanbul depreminin habercisi mi?
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Liseliler cerrahi alet üretiyor
Liseliler cerrahi alet üretiyor
A Haber o evin önünde
A Haber o evin önünde
Dikkat çeken sosyal medya araştırması
Dikkat çeken sosyal medya araştırması
’Laz kızı’na 2 yıla kadar hapis istemi
'Laz kızı'na 2 yıla kadar hapis istemi
İstanbul’da kentsel dönüşümün yol haritası belli!
İstanbul'da kentsel dönüşümün yol haritası belli!
Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı
Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı
Doğubayazıt’ta korkutan yangın!
Doğubayazıt'ta korkutan yangın!
Eski damat katliamı!
Eski damat katliamı!
Daha Fazla Video Göster