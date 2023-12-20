20 Aralık 2023, Çarşamba
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Duru bebek kuvözde yandı!
Duru bebek doğduktan günler sonra büyük bir ihmalin kurbanı oldu. Bronşit tedavisi için götürüldüğü hastanede müşaade altındaydı. Ama ailesine günlerce gösterilmedi. Anne-baba şüphelendi haliyle. Haklıydılar şüphelerinde. Bebeklerini gördükleri an büyük bir şok yaşadılar. Çünkü, 35 günlük bebeğin kolunda, hayli büyük bir yanık izi vardı. Sorduklarında bakın nasıl bir cevap ve tavırla karşılaştılar...