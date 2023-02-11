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Dünyaya gözlerini enkaz altında açtı! Adını mucize anlamına gelen Aya koydular... İşte enkazda doğan mucize bebek Aya

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 10:35
Depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye'de enkazdan bir "Mucize" doğdu. Annesi beton yığınlarının altında son nefesini O'nu dünyaya getirmek için harcadı. Göbek bağını, O'nu enkazdan çıkaran doktorlar kesti, adını da "Mucize" anlamına gelen "Aya" koydular. Minik Aya'nın ailesinden geriye kalan olmadı, ama O'na aile olmak için binlerce kişi sırada.
Depremin mucize bebekleri! Yeniden doğdular DEPREMİN MUCİZE BEBEKLERİ! YENİDEN DOĞDULAR

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Enkazda doğan mucize bebek
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