11 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyaya gözlerini enkaz altında açtı! Adını mucize anlamına gelen Aya koydular... İşte enkazda doğan mucize bebek Aya
Depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye'de enkazdan bir "Mucize" doğdu. Annesi beton yığınlarının altında son nefesini O'nu dünyaya getirmek için harcadı. Göbek bağını, O'nu enkazdan çıkaran doktorlar kesti, adını da "Mucize" anlamına gelen "Aya" koydular. Minik Aya'nın ailesinden geriye kalan olmadı, ama O'na aile olmak için binlerce kişi sırada.