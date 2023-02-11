Dünyaya gözlerini enkaz altında açtı! Adını mucize anlamına gelen Aya koydular... İşte enkazda doğan mucize bebek Aya

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye'de enkazdan bir "Mucize" doğdu. Annesi beton yığınlarının altında son nefesini O'nu dünyaya getirmek için harcadı. Göbek bağını, O'nu enkazdan çıkaran doktorlar kesti, adını da "Mucize" anlamına gelen "Aya" koydular. Minik Aya'nın ailesinden geriye kalan olmadı, ama O'na aile olmak için binlerce kişi sırada.

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