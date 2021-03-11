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0){for(t=0;t
11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Dünyanın en uzun ömürlü insanları ne yiyor? Nerede yaşıyorlar? İşte dünyanın "mavi bölgeleri" Dünyanın en uzun ömürlü insanları ne yiyor? Nerede yaşıyorlar? İşte dünyanın "mavi bölgeleri" Giriş: 11.03.2021 10:53 Güncelleme:11.03.2021 13:46 Japonların uzun yaşamalarının sırrı ortaya çıktı. Pirinç onlar için vazgeçilmez bir besin. Peki dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? Uzun yaşama sırları ne? Ne yiyorlar? İşte dünyanın mavi bölgeleri! Dünya üzerindeki en uzun yaşam süresine sahip 4 şehir... DİĞER