Dünyanın en uzun ömürlü insanları ne yiyor? Nerede yaşıyorlar? İşte dünyanın "mavi bölgeleri"

Japonların uzun yaşamalarının sırrı ortaya çıktı. Pirinç onlar için vazgeçilmez bir besin. Peki dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? Uzun yaşama sırları ne? Ne yiyorlar? İşte dünyanın mavi bölgeleri! Dünya üzerindeki en uzun yaşam süresine sahip 4 şehir...

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