Dünyanın en uzun ömürlü insanları ne yiyor? Nerede yaşıyorlar? İşte dünyanın "mavi bölgeleri"

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerler "Blue Zone" yani mavi bölge olarak anılıyor. Yerlilerinin 90-100 yaş arası sağlıklı ve uzun bir ömür sürdüğü bu mavi bölgelerden birkaçını sizler sizler için derledik.

5 yıldan daha uzun süren bir saha araştırması ile ortaya çıkan veriler şöyle;