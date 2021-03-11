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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın en uzun ömürlü insanları ne yiyor? Nerede yaşıyorlar? İşte dünyanın "mavi bölgeleri" Dünyanın en uzun ömürlü insanları ne yiyor? Nerede yaşıyorlar? İşte dünyanın "mavi bölgeleri" Japonların uzun yaşamalarının sırrı ortaya çıktı. Pirinç onlar için vazgeçilmez bir besin. Peki dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? Uzun yaşama sırları ne? Ne yiyorlar? İşte dünyanın mavi bölgeleri! Dünya üzerindeki en uzun yaşam süresine sahip 4 şehir... Giriş Tarihi: 11.03.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 13:48
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerler
"Blue Zone" yani mavi bölge olarak anılıyor. Yerlilerinin 90-100 yaş arası sağlıklı ve uzun bir ömür sürdüğü bu mavi bölgelerden birkaçını sizler sizler için derledik. 5 yıldan daha uzun süren bir saha araştırması ile ortaya çıkan veriler şöyle; GALERİ DEVAM EDİYOR
Araştırmalara göre mavi bölgelerde yaşayan insanların sağlıklı ve mutlu yaşam sırları teknoloji, kullandıkları ilaçlar ya da özel genleri değil.
Bu bölgeleri mavi bölge yapan, aslında yalnızca yerlilerinin yaşam tarzları.
Sağlıklı beslenme, günlük egzersiz, düşük stres seviyesi ve amaç üzerine kurulmuş bir yaşam, bu kişilerin 90 yıldan daha uzun süre sağlıklı ve mutlu yaşamalarını sağlıyor.
Peki bu mavi bölgeler nereler? SARDİNYA ADASI - İTALYA
Dünyanın 100 yaşını geçmiş en çok erkeğinin yaşadığı bölgesi olan Sardinya yerlilerinin sırrı, sebze odaklı beslenme, günlük fiziksel aktivite ve güçlü aile bağları.
Bu bölgede özellikle hayvan bakımıyla ilgilenen ve günde yaklaşık 10 kilometre düzenli yürüyen kişiler, Sardinyalılar arasında da en uzun yaşam süresine sahip. Yerli halk arasında 65 yaş altında kanser, diyabet gibi sağlık nedenleriyle hayatını kaybedenlerin oranı da oldukça düşük. Diğer yandan bu bölgenin yerlilerinde nesilden nesile aktarılan ve uzun yaşamı simgeleyen M26 geni de bulunuyor.