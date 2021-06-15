Dünyanın en değerlisi! Kilosu 140 bin dolar

Geleneksel Çin ve Tibet tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti olarak alıcı buluyor. Nepal, Tibet, Hindistan ve Butan'ın uzak bölgelerinde her yıl sadece birkaç hafta ortaya çıkan tırtıl mantarının değeri bazı dönemlerde altının üç katına çıkarken, en değerli parazit için ödenen en yüksek bedel ise 2017 yılında kilogram başına 140 bin dolar olarak kayıtlara geçti.