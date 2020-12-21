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Dünya mutasyon paniği yaşıyor! Aşı üzerinde etkisi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 21.12.2020 11:49
Güncelleme:21.12.2020 12:02
Son dakika haberi... Koronavirüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı ve tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya mutasyon paniği yaşıyor. Peki son koronavirüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Geliştirilen koronavirüs aşıları yeni türe etki edecek mi? Antikor mutasyonlu virüse karşı da korur mu? 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı ve tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya mutasyon paniği yaşıyor. Peki son koronavirüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Geliştirilen koronavirüs aşıları yeni türe etki edecek mi? Antikor mutasyonlu virüse karşı da korur mu? 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya mutasyon paniği yaşıyor! Aşı üzerinde etkisi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haberde yanıtladı DÜNYA MUTASYON PANİĞİ YAŞIYOR! AŞI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ A HABER'DE YANITLADI

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