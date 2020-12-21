Son dakika haberi... Koronavirüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı ve tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya mutasyon paniği yaşıyor. Peki son koronavirüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Geliştirilen koronavirüs aşıları yeni türe etki edecek mi? Antikor mutasyonlu virüse karşı da korur mu? 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı ve tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya mutasyon paniği yaşıyor. Peki son koronavirüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Geliştirilen koronavirüs aşıları yeni türe etki edecek mi? Antikor mutasyonlu virüse karşı da korur mu? 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.