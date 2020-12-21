MUTASYON ÇEŞİTLERİ

Mutasyonun daha iyi anlaşılması açısından, sol tarafta siyah beyaz olan bölgede normal şu anda dağılımda olan virüs sağ tarafta da renklendirilmiş bölümler var. Turuncu renkli olan 501 nolu mutasyon şu anda hızlı bulaşmayı daha yüksek yüzde 70'lerde bulaşmanın nedeni olarak söylenen bir mutasyon. Bu mutasyon geçtiğimiz Nisan ayında Brezilya'da belirlenmiş daha sonra Güney Afrika'ya geçmiş. Eylül ayında da İngiltere'nin Güneyinde tespit edilmiş. Fakat tek başına daha yüksek düzeyde olabilmesi için diğer birçok alanda fonksiyonunu değiştirebilecek özellikte olması gerekiyor. Turkuaz renklilerde değişim olmamış kaybolmuş.