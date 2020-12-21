Dünya mutasyon paniği yaşıyor! Aşı üzerinde etkisi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Koronavirüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı ve tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya mutasyon paniği yaşıyor. Peki son koronavirüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Geliştirilen koronavirüs aşıları yeni türe etki edecek mi? Antikor mutasyonlu virüse karşı da korur mu? 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Koronavirüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı ve tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya mutasyon paniği yaşıyor. Peki son koronavirüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Geliştirilen koronavirüs aşıları yeni türe etki edecek mi? Antikor mutasyonlu virüse karşı da korur mu? 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DAHA ÖNCE DE MUTASYONA UĞRAMIŞTI
Bu virüsün mutasyonik özelliklerinin açık olarak görülebilmesi zaten salgının başlangıcından beri belirli bir sıkıntılar içerisinde olacağını biliyorduk. Mayıs – Haziran ayları gibi tarihlerde ABD'nin Doğu ve Batı yakası arasında bulaşmayı gösteren farklı bir bulaşma daha yüksek bulaşmayı öngören bir mutasyon o zaman söylenmişti. O henüz çok etkili olmadı o zamandan beri biliniyor.
BU MUTASYON FARKLI
Fakat şimdiki mutasyonla ilgili yapılan çalışmaların sonuçları biraz daha farklı çünkü bu mutasyonun olduğu noktalar virüsün protein biraz daha riskli bölüm diye tabir edilen ya da hücrelerinin reseptöre bağlandığı bölgeleri direk ilgilendiren bir noktada.
MUTASYON ÇEŞİTLERİ
Mutasyonun daha iyi anlaşılması açısından, sol tarafta siyah beyaz olan bölgede normal şu anda dağılımda olan virüs sağ tarafta da renklendirilmiş bölümler var. Turuncu renkli olan 501 nolu mutasyon şu anda hızlı bulaşmayı daha yüksek yüzde 70'lerde bulaşmanın nedeni olarak söylenen bir mutasyon. Bu mutasyon geçtiğimiz Nisan ayında Brezilya'da belirlenmiş daha sonra Güney Afrika'ya geçmiş. Eylül ayında da İngiltere'nin Güneyinde tespit edilmiş. Fakat tek başına daha yüksek düzeyde olabilmesi için diğer birçok alanda fonksiyonunu değiştirebilecek özellikte olması gerekiyor. Turkuaz renklilerde değişim olmamış kaybolmuş.
CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR AMA...
Mutasyonik değişim biraz az fakat bu azlık bazen ciddi sonuçlara neden olabiliyor ama benim kişisel düşüncem çok fazla etkilemeyeceği yönünde fakat bunun için mutlaka bazı testlerin yapılması gerekir.
Yeni yeni virüsler çıkarsa yeni aşılar çoklu aşı diye tabir edilen bu şekilde hazırlanabilir. Dünyada bunu yok edilebilmesi için tek kurtuluş yolu aşılardır.