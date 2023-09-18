Düğünde takılan takılar kimin? Altınlar damadın mı gelinin mi?

Yargıtay'ın emsal kararıyla düğünde takılan altınların kime ait olacağı tartışması sona erdi. Altınların, gelinde kalacağına hükmedildi. Peki vatandaş bu durumu biliyor mu? A Haber sokağa çıktı vatandaşa mikrofon uzattı.

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