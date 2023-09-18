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Düğünde takılan takılar kimin? Altınlar damadın mı gelinin mi?

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 19:04
Yargıtay'ın emsal kararıyla düğünde takılan altınların kime ait olacağı tartışması sona erdi. Altınların, gelinde kalacağına hükmedildi. Peki vatandaş bu durumu biliyor mu? A Haber sokağa çıktı vatandaşa mikrofon uzattı.
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Düğünde takılan takılar kimin?
Düğünde takılan takılar kimin?
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