Dört nala koşan yılkı atları böyle görüntülendi

Giriş: 28.11.2025 15:40
Alpu ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan orman ve dağ yamaçlarında koşturan yılkı atların özgür halleri, Eskişehir’de yaşayan Fotoğraf Sanatçısı Haadi Mousavi tarafından görüntülendi. 4 nala özgürce koşturan atların manzarası belgeselleri aratmadı. Yabani atların sonbaharın renklerine bürünen orman içinde uzun süre koşturduğu görüldü.
