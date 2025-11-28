28 Kasım 2025, Cuma
Dört nala koşan yılkı atları böyle görüntülendi
Alpu ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan orman ve dağ yamaçlarında koşturan yılkı atların özgür halleri, Eskişehir’de yaşayan Fotoğraf Sanatçısı Haadi Mousavi tarafından görüntülendi. 4 nala özgürce koşturan atların manzarası belgeselleri aratmadı. Yabani atların sonbaharın renklerine bürünen orman içinde uzun süre koşturduğu görüldü.