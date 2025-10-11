Donör olacakken lösemi çıktı! Bağışçı olduğu gün, kanseri öğrendi

Sibel Özdemir lösemili çocuklara umut olabilmek için donör olmaya karar verdi. Kök hücre bağışı için gittiği merkezde kendisinin de lösemi olduğunu öğrendi. Şimdi kendisi için donör arıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN